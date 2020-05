Alfafar aprova ajudes per a l’alimentació infantil

Print This Post

L’alumnat beneficiari d’aquestes ajudes rebrà un import de 4 euros per dia lectiu corresponent als mesos d’abril a juny del curs 2019-2020.

Aquest projecte vol garantir el dret bàsic d’alimentació de l’alumnat en situació de vulnerabilitat afectat per la crisi del covid-19 i el tancament dels centres educatius.

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de les regidories d’Educació i Serveis Socials, ha aprovat la concessió d’ajudes d’alimentació infantil a l’alumnat del municipi d’Alfafar per a satisfer necessitats bàsiques per raons d’emergència social i humanitària ocasionada per la crisi sanitària del COVID-19 i declaració de l’estat d’alarma.



Aquesta ajuda, concedida mitjançant el procediment de concessió directa, es destina a l’alumnat més vulnerable proposat des dels centres educatius d’Alfafar i consensuats amb Serveis Socials, d’entre aquells estudiants del municipi que tenen concedida l’ajuda de menjador escolar inferior al 100%.



L’import de les ajudes serà de 4€ per dia lectiu durant els mesos d’abril

a juny del curs 2019-2020. Les ajudes seran abonades mitjançant targeta moneder, les quals seran canviables en el comerç conveniat del qual formen part els establiment de la cadena de supermercats Consum S.coop. Valenciana.

Aquest projecte compta amb el finançament conjunt de l’Ajuntament

d’Alfafar i la Generalitat Valenciana, dins de les mesures contemplades per a garantir el dret bàsic d’alimentació de l’alumnat en situació de vulnerabilitat que es troba afectat pel tancament de centres educatius.