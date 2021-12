Alfafar aprova aquesta vesprada el seu pressupost municipal per a 2022

Connect on Linked in

Una de les principals novetats és l’augment en el pressupost de serveis socials, amb un increment de més del 13%.

L’Ajuntament d’Alfafar aprova aquesta vesprada el pressupost municipal per a l’exercici 2022, que ascendirà a 18.293.046,19 euros. Aquests comptes suposen un augment del 16,49% respecte a les de l’any anterior, amb un increment d’1.111.792,16 euros més.

Segons apunta el regidor d’Hisenda, Eduardo Grau, els pressupostos s’han realitzat “seguint els criteris d’estabilitat i prudència financera, tenint en compte la situació d’incertesa sanitària i econòmica, prenent com a referència els ingressos i despeses reals d’anys anteriors, però apostant per anteposar i millorar els serveis per a les persones com a base d’aquest”.

Entre les principals novetats d’aquests pressupostos, arriba l’augment de més d’un 13% en el pressupost de serveis i promoció social, la qual cosa suposa un total de 336.307,42 euros més, aconseguint els 2.575.372,75 euros en serveis socials. També es doblega la partida específica de foment d’ocupació que, sumada a la de comerç, arriba a més de 450.000 euros.

De la mateixa manera, és ressenyable l’augment de les partides destinades a Educació, Sanitat, Joventut, Cultura i Esport, que sumen més de 4 milions d’euros, amb augments de més del 50% en Sanitat, 20% en Cultura i Festes, i 7,5% en Educació.

Aquests pressupostos reflecteixen una clara aposta per la contenció i les mesures de seguretat derivades de la pandèmia, però també aposten per la recuperació de l’activitat. Per a això, s’han augmentat les extraescolars i les activitats d’oci i cultura al carrer, dirigides a persones de totes les edats.

Pel que respecta a les inversions, continuen els projectes iniciats en 2021, amb la millora d’accessibilitat i asfaltat als carrers de tot el municipi, per al que s’han invertit quasi 500.000 euros. A això se li sumarà la creació d’una plataforma única als carrers Bosch Marín, Horta i adjacents, que milloraran la qualitat de vida dels veïns de la zona.

Es continua apostant per la millora del sanejament, amb una inversió superior als 125.000 euros, que permetrà adequar la zona del barri antic per a evitar inundacions en períodes de fortes pluges, així com adequar el municipi a la instal·lació d’una xarxa separativa de residus i pluvials. D’altra banda, en els camins del Parc Natural de l’Albufera es realitzaran actuacions de millora a través del cofinançament de les obres en camins i vials rurals.

Dins del Pla de Smart City, i continuant amb les accions del Pla d’Alcaldies al qual el consistori està adherit, es contempla una vertadera revolució en la part informàtica de l’ajuntament, millorant l’estalvi energètic dels equips informàtics a través de la instal·lació dels anomenats escriptoris verds, amb més de 25.000 euros de consignació.

A més, el municipi aprovarà al llarg de l’any una bonificació en l’impost d’obres per a la instal·lació de plaques solars i dispositius d’emmagatzematge d’energia en els habitatges i comunitats de propietaris.

Segons el regidor d’Hisenda, tal com es contempla en la memòria d’alcaldia que acompanya als comptes anuals, “no s’han contemplat els ingressos procedents d’altres administracions, amb l’objectiu de fer un pressupost real amb els recursos que tenim hui dia. No obstant això, estem esperant la confirmació de la inversió del Pla Conviure, del Pla Convivint, o dels plans d’inversió de la Diputació. També esperem invertir el superàvit municipal en inversions financerament sostenibles que repercutisquen en el nostre municipi, i no haver de donar-li-la als bancs”.

Pel que respecta al foment de l’ocupació i comerç, es mantenen les ajudes Renove per als comerços del municipi, així com les ajudes a l’emprenedoria i a la contractació. També augmenta el pressupost per a la realització d’accions formatives enfocades a les PIMES i a les persones desocupades del municipi. A més, es consolida el Fòrum d’Ocupació i l’obertura de noves Aules de Formació per a l’Ocupació, unes escoles taller subvencionades per LABORA, que suposaran la creació d’un nou punt de formació en diferents matèries per a les persones desocupades del municipi.

L’alcalde d’Alfafar, Juan Ramón Adsuara, afirma que “estem davant uns pressupostos prudents però ambiciosos, que han d’establir les bases d’un pla de legislatura on Alfafar d’un pas avant en el model de ciutat de futur que volem, més amable i sostenible. Però això sense oblidar els problemes de les persones, l’atenció social, la millora contínua al carrer, als nostres parcs i jardins, en les nostres places. En definitiva, uns pressupostos per a transformar Alfafar en una ciutat referent en els pròxims anys”.