Alfafar aprova el seu IV Pla d’Igualtat Municipal 2022-2025

L’Ajuntament d’Alfafar ha aprovat en ple municipal el seu IV Pla d’Igualtat Municipal 2022-2025, un full de ruta que recull accions i mesures per a aconseguir la incorporació de les polítiques necessàries per a aconseguir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes.



El document, que ha sigut elaborat des de la regidoria d’Igualtat, ha comptat amb la participació de totes les àrees de manera per a aconseguir que es done un compromís de col·laboració entre els diferents nivells, tant polítics com tècnics, així com entre els diferents departaments municipals i hi haja un canvi en la cultura organitzacional.



Aquest pla parteix de la situació del municipi en matèria d’Igualtat, recollint en el seu diagnòstic el camí recorregut, així com els reptes pendents. En la seua implantació, comptarà amb un seguiment i una avaluació sobre les accions realitzades, per a poder detectar dificultats en la implantació, així com possibles rectificacions i/o nous reptes.



La regidora d’Igualtat, Fina Carreño, ha destacat que “el més important d’aquest pla és poder anar complint objectius especialment en ocupació de dones, educació en igualtat i conscienciació de tota la societat”.



Dins del pla es contemplen una sèrie de línies d’actuació que es posen en marxa per a aconseguir els objectius, les quals es concreten en: formació, transversalitat, participació ciutadana, sensibilització, comunicació efectiva, educació en Igualtat i consolidació de procediments i bones pràctiques.



Amb aquest Pla d’Igualtat Municipal l’Ajuntament d’Alfafar reforça el seu compromís amb la ciutadania, com a administració més pròxima a la població, en el seu treball per a aconseguir una societat més justa i igualitària que repercutisca en el benestar de la població.