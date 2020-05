Alfafar aprova en ple la bonificació de la taxa de terrasses durant un any

Print This Post

A partir de la publicació en el BOP, es bonificarà la taxa de terrasses durant un any natural.

Addicionalment, s’abonarà el pagament dels mesos corresponents a l’Estat d’Alarma.

A més, s’estudiaran els casos individuals de cada terrassa per a analitzar la possibilitat d’ampliar l’espai assignat.

L’Ajuntament d’Alfafar ha aprovat per unanimitat en el ple la bonificació de la taxa de terrasses durant un any natural a partir de la seua publicació en el BOP. Aquesta mesura busca ajudar al sector de l’hostaleria en la crisi provocada pel covid-19.

A més de la bonificació de l’any natural, el ple va aprovar l’abonament de la part de la taxa corresponent als mesos transcorreguts en Estat d’Alarma en els quals no s’ha pogut fer ús dels espais públics. Així, aquells que ja hagueren pagat la taxa corresponent rebran la part proporcional a aquests mesos.

Com a mesura de suport a l’hostaleria i amb la intenció de reforçar el consum en la localitat, l’Ajuntament d’Alfafar procedirà a estudiar individualment cada cas per a analitzar la possibilitat d’ampliar l’espai autoritzat l’any anterior. Així s’intentarà, en els casos que siga possible, aumentar la zona autorizada para distribuir la totalidad de las mesas manteniendo la distancia de seguridad entre ellas.

L’Ajuntament d’Alfafar considera imprescindible dar apoyo a las personas autónomas y comerciantes de la localidad y con ello impulsar el comercio y empleabilidad en el municipio. La prioridad es la ciudadanía de Alfafar y desde l’Ajuntament se seguirá trabajando para reducir los efectos de esta crisis lo máximo posible y favorecer la vuelta a la normalidad.