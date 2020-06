Alfafar aprova per unanimitat el pla d’impuls Activem Alfafar

Connect on Linked in

La corporació municipal íntegrament va aprovar en ple extraordinari i per unanimitat un pla d’impuls per a reactivar el municipi amb una inversió de quasi un milió i mig d’euros.



Les principals àrees d’acció són comerç, ocupació, infància i joventut i economia.

L’Ajuntament d’Alfafar ha aprovat per unanimitat en el plenari el pla d’impuls ‘Activem Alfafar’ per a la reactivació del municipi que suposa una inversió d’1.446.038 euros. Aquest projecte té com a objectius principals el foment del consum i l’ocupació, amb un suport especial a autònoms i pimes, així com la cura de tota la ciutadania perquè cap persona quede arrere a Alfafar.



‘Activem Alfafar’ és un pla desenvolupat i aprovat per tots els representants dels quatre grups presents en el ple de l’ajuntament. En ell s’inclouen les mesures adoptades durant l’estat d’alarma per a pal·liar els efectes de la crisi derivada del covid-19, i tota una sèrie d’accions encaminades a la recuperació del municipi en els àmbits de recuperació econòmica, mesures socials, adaptació de l’administració a la nova situació i sol·licituds a administracions superiors.



Els portaveus dels quatre grups municipals han coincidit a agrair a tots els grups el seu treball en el desenvolupament d’aquest pla. Indiquen que la intenció en tot moment ha sigut crear un pla per a tota la ciutadania, posant al veïnat d’Alfafar com a objectiu de prioritari, i centrar els esforços de l’Ajuntament en la recuperació social i econòmica. Finalment, els portaveus han mostrat el seu desig que aquest siga l’inici d’una sèrie de projectes comuns consensuats entre tota la corporació municipal i així donar exemple d’unió a la ciutat.



de les mesures de recuperació econòmica, s’inclouen quatre grups: en via pública, en comerç, en ocupació i en economia. Algunes de les accions concretes recollides són un conveni amb Caixa Popular per a la creació de línies de finançament, un pla integral d’ocupació per a persones d’especial vulnerabilitat, la modificació de l’ordenança sobre terrasses o l’adequació de l’espai públic a la nova normalitat.



Les mesures socials compten amb dos grans projectes orientats especialment a la infància. D’una banda, la creació de bons de menjador escolar i d’estiu per a famílies vulnerables. D’altra banda, l’aplicació d’un pla d’accés electrònic que garantisca els mitjans perquè tots els escolars puguen prosseguir amb la seua educació encara si és a distància per la situació actual.



En l’àmbit de l’administració, les mesures aprovades busquen la seguretat de les persones treballadores, amb un pla de contingència per a l’atenció presencial, o l’adaptació i foment de les noves tecnologies, amb la implantació de la contractació electrònica o la modernització dels serveis econòmics, entre altres.



‘Activem Alfafar’ també inclou una sèrie de sol·licituds i reclamacions a administracions superiors amb altres competències, com la Generalitat Valenciana o el Govern d’Espanya, per a benefici de la ciutadania. Algunes de les reclamacions que es plantegen des de l’Ajuntament són la millora del finançament econòmic, el reforç del sistema sanitari o la creació d’un Fons de cooperació estatal orientat a les entitats locals.