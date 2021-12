Alfafar arranca la primera campanya de Bons Comerç

Connect on Linked in

Els Bons Comerç poden utilitzar-se per a realitzar compres en els comerços locals adherits.



Aquests bons poden adquirir-se a través de la Seu Electrònica fins al 15 de gener.



Cada bo està compost de dos vals per valor de 10 euros i dos més de 5 euros, la qual cosa suma un total de 30 euros.

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de l’àrea de Comerç, ha posat en marxa la primera campanya de Bons Comerç per a potenciar el consum local en els comerços del municipi, al mateix temps que col·laborar amb la despesa de les famílies.

Cadascun dels bons es compon de diversos vals que fan una suma total de 30 euros. Les persones que es vulguen beneficiar d’aquest servei, hauran de realitzar una despesa de, almenys, el doble de l’import del valor de cada val. És a dir, 60 euros, dels quals 30 euros seran pagats mitjançant el bo i els 30 restants pagats per la persona.

Els bons poden adquirir-se de manera gratuïta fins al dia 15 de gener a través de la Seu Electrònica. Hi ha disponibles un total de 290 Bons Comerç. Els requisits per a poder adquirir-los són: ser major de 18 anys i estar empadronats a Alfafar. Només podrà retirar-se un Bo Comerç per persona i un màxim de dos per unitat familiar.

Per a més informació i conéixer el llistat de comerços locals adherits a aquesta campanya, poden consultar la web de l’ajuntament.

Amb aquesta iniciativa, l’Ajuntament d’Alfafar pretén fomentar, visibilitzar i dinamitzar l’activitat comercial i impulsar el seu consum en el municipi, al mateix temps que contribuir amb la despesa familiar.