Alfafar augmenta la freqüència de recollida de fems

El ple de l’Ajuntament d’Alfafar ha aprovat per unanimitat un augment de 90.000 euros en el contracte de recollida de fem del municipi que contempla que es recullen els residus tots els dies de la setmana.

La mesura, a més de perseguir una millora del servei, es produeix en un moment en el qual s’estan implantant en el municipi els nous contenidors marrons, destinats al reciclatge de residus orgànics per a la fabricació de compost, i grisos, que serveixen per a depositar restes, és a dir, tot allò que no es pot reciclar (bolquers, pols, burilles…).

A més del reforç en la recollida dels residus, l’augment del pressupost en aquest contracte també contempla la compra d’un nou camió per a cobrir el servei.

Amb aquesta mesura, l’Ajuntament continua apostant per millorar el servei de recollida i aprofita per a sensibilitzar a la població sobre la necessitat de reciclar per a protegir i cuidar el medi ambient.