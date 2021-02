Alfafar, Benetússer, Sedaví i Massanassa reobrin els parcs

Print This Post

Els quatre municipis han pres la decisió de manera conjunta davant les noves mesures sanitàries.



La millora de les dades ha permés alçar la restricció a partir del pròxim dilluns, però els consistoris fan una crida a la col·laboració ciutadana.

L’Ajuntament d’Alfafar i els ajuntaments de Sedaví, Massanassa i Benetússer han decidit de manera conjunta reobrir els parcs infantils a partir del pròxim dilluns 1 de març després de l’alçament d’algunes restriccions per part de la Generalitat Valenciana.



La disminució de la taxa d’incidència en els municipis i la millora general de la situació en la Comunitat Valenciana ha permés alçar la restricció respecte als parcs infantils dels quatre municipis de l’Horta Sud.



Des dels quatre consistoris s’ha realitzat una crida a la ciutadania perquè continue complint amb les normes de distanciament social i prevenció. Destaquen que l’esforç de les últimes setmanes no servirà per a res si no es continuen complint les restriccions que es mantenen en vigor.



A partir del pròxim dilluns 1 de març, es procedirà a desprecintar i llevar les tanques dels parcs i col·locar nova senyalística amb la normativa vigent.