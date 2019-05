Alfafar celebra amb èxit el VI mercat medieval del Barri Orba

Connect on Linked in

Centenars de famílies, veïnes i veïns d’Alfafar i voltants van acudir a la Plaça Poeta Miguel Hernández el passat cap de setmana per a gaudir de l’esperat mercat medieval del barri.

Música, gastronomia, jocs, atraccions i exhibicions de falconeria van ser algunes de les activitats destacades d’una consolidada cita d’oci familiar impulsada des de l’àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Alfafar.

La recreació medieval, la gastronomia i els jocs infantils han sigut els protagonistes aquest passat cap de setmana en la Plaça Poeta Miguel Hernández d’Alfafar, que ha acollit el multitudinari i esperat mercat medieval del Barri Orba. Una cita organitzada per l’àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Alfafar que ha celebrat enguany la seua sisena edició.

Nombrosos veïns i veïnes de totes les edats del municipi i voltants han pogut gaudir en família d’un mercat medieval que ha reunit en la plaça del barri posats gastronòmics i artesanals, una ludoteca per al gaudi de les i els més xicotets, amb tiovivo i jocs d’enginy, així com nombroses activitats que s’han dut a terme al llarg de tot el cap de setmana.

Després de la seua inauguració el dissabte al matí, les i els visitants han pogut gaudir d’una programació que aquesta edició ha inclòs tres espectacles de falconeria i quatre sessions de compte-contes per a les i els més xicotets en horari de matí i vesprada tant el dissabte com el diumenge. A més, els i les assistents han gaudit de la Concentració de Vehicles Clàssics que un any més ha compartit protagonisme en la plaça amb la cita medieval.

L’àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Alfafar agraeix a les i els veïns, així com a tots els curiosos que s’han acostat al mercat medieval, un esdeveniment molt esperat per la ciutadania del Barri Orba amb el qual el consistori ofereix un any més un espai de cultura, gastronomia i oci per al gaudi de tota la família.