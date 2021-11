Alfafar celebra el dia de les Ciutats Educadores

Connect on Linked in

El 30 de novembre celebrem el 30 aniversari de les Ciutats Educadores amb el lema “La Ciutat Educadora no deixa a ningú arrere”.



La regidoria d’Educació ha organitzat un teatre infantil en els centres d’infantil del municipi que treballar de manera lúdica la gestió de les emocions.



Com a part dels compromisos adquirits com a Ciutat Educadora Alfafar està desenvolupant rutes escolars segures en el municipi.

L’Ajuntament d’Alfafar celebra un any més el dia de les Ciutats Educadores, que hui, 30 de novembre, compleix 30 anys. Sota el lema “La Ciutat Educadora no deixa a ningú arrere” Alfafar continua el seu treball en educació i reforçant l’acció municipal per a fomentar la igualtat d’oportunitats, la inclusió, el progrés social i el creixement sostenible.

Com a part d’aquesta celebració, la regidoria d’Igualtat ha organitzat un teatre en els centres educatius del municipi per a l’etapa d’infantil, en el qual es treballa de manera lúdica la gestió d’emocions amb El Monstre de Colors.

De la mateixa manera, i com a part del compromís d’Alfafar per a no deixar a ningú arrere, des d’Educació s’ha presentat a la comunitat educativa el projecte per a desenvolupar rutes escolars segures en el municipi.

La iniciativa de camins segurs, impulsada per les regidories d’Educació i Urbanisme, comptarà amb un procés participatiu en el qual s’inclouran les aportacions de la comunitat educativa, la qual cosa permetrà identificar problemàtiques urbanes entorn als centres educatius i proposar així millores en l’espai públic que faciliten l’autonomia i mobilitat sostenible de l’alumnat.

La regidora d’educació, Raquel Vidal, ha volgut ressaltar la importància d’aquestes accions per a afavorir un clima positiu de convivència entre els xiquets i xiquetes del municipi: “Aquestes accions les sumem a altres anuals que fem com són el bo escolar o la escoleta matinera, per a apostar de manera ferma per l’educació a Alfafar, i la matriculació en els seus col·legis”.