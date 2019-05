Alfafar celebra el VI Mercat Medieval del Barri Orba

Print This Post

La Plaça Poeta Miguel Hernández del Barri Orba d’Alfafar acull aquest cap de setmana un Mercat Medieval amb nombroses parades de gastronomia, artesania i comerços ambientades en l’edat mitjana.

El Mercat Medieval del Barri Orba celebra la seua sisena edició amb una programació que inclou exhibicions de falconeria, sessions de cuentacuentos infantils, jocs d’enginy i una ludoteca infantil al llarg de tot el cap de setmana.

La Plaça Poeta Miguel Hernández del Barri Orba ja es prepara per a la celebració aquest cap de setmana del tradicional Mercat Medieval del barri, una iniciativa organitzada per l’àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Alfafar que enguany celebra la seua sisena edició. La iniciativa omplirà la plaça de parades de gastronomia, artesania i oficis de l’edat mitjana, i comptarà amb nombroses activitats per a tots els públics.

El Mercat Medieval s’inaugurarà demà dissabte a partir de les 12.00 h en un acte que donarà pas a nombroses activitats programades en horari de matí i vesprada. Aquestes inclouen sessions de cuentacuentos infantils (12.30 i 18.30 h.) i exhibicions de falconeria (13 h., 18 h. i 20 h.) tant el dissabte com el diumenge.

A més, al llarg de tot el Mercat Medieval, els més xicotets i xicotetes que visiten la fira, podran gaudir dels jocs d’enginy i dels tallers infantils en la ludoteca musical permanent al llarg de tot el cap de setmana, així com divertir-se en el reconegut Tiovivo Da Vinci.

Des de l’àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Alfafar es convida a les i els veïns del municipi a participar en una de les cites festives més esperades i concorregudes del Barri Orba, que un any més posa a la disposició de tota la ciutadania una àmplia oferta d’oci, cultura i gastronomia per al gaudi de tota la família.