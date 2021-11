Alfafar celebra la Gala de l’Esport 2021

Print This Post

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la regidoria d’Esports, va celebrar divendres que ve 19 de novembre la Gala d’Esport 2021 en el Complex Esportiu Municipal. Amb aquesta cerimònia Alfafar ha volgut celebrar la importància de l’esport en la vida diària de les persones, així com l’esforç d’esportistes i entitats pels seus assoliments i el seu foment de l’activitat física i els hàbits saludables.

En aquesta edició, s’ha premiat a Julia Martínez, com a millor promesa; a la Penya Valencianista d’Alfafar, com a entitat que fomenta l’esport; a Mario Ruiz, com a esportista de l’any, i a les joves Belén González, Laura Pérez i Lucía Calero en menció honorífica.

D’acord amb les noves bases de convocatòria d’aquesta Gala, ha sigut la ciutadania qui ha proposat les persones i entitats candidates a aquests reconeixements, i un jurat extern el que ha determinat els guardons de cada categoria.

Durant la Gala de l’Esport el públic va poder gaudir també de les actuacions de Dansar Danse Studio, que va amenitzar l’inici de la cerimònia amb els seus diferents grups. A més, el club de futbol UDB Alfafar va homenatjar l’equip juvenil pel seu ascens a primera regional.

Des de l’Ajuntament, la primera tinenta d’alcalde, Empar Martín, va voler posar l’accent en la importància que tenen famílies i entitats en la promoció de l’esport, hàbits de vida saludables i valors associats a la pràctica esportiva com l’esforç, la constància o la superació. Per part seua, el regidor d’esports, Eduardo Grau, també va voler recordar a totes les persones que han fet esport a Alfafar i ja no estan entre nosaltres.

A través d’aquesta iniciativa, l’Ajuntament cerca destacar la importància de la pràctica esportiva en la qual es fomenta el desenvolupament de valors com l’esforç, la superació personal i el treball en equip.