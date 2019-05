Alfafar celebra la seua Festa de la Infància

Print This Post

Per seté any consecutiu, la Plaça de l’Ajuntament d’Alfafar acull a partir de les 17.30 h. d’aquesta tard activitats i tallers infantils per a les i els més xicotets del municipi.

La iniciativa impulsada des de la Regidoria d’Infància és el punt de trobada dels diferents centres educatius que imparteixen Educació Infantil a Alfafar, de les diferents escoles de música o d’associacions vinculades a la infància com Som de Pit.

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la seua regidoria d’Infància, última la celebració de la Festa de la Infància, una iniciativa dirigida a les i els xiquets del municipi i les seues famílies que es duu a terme per seté any consecutiu i que reuneix els centres educatius i associacions de la localitat i a professionals vinculats a l’àmbit de la infància.

Així, a partir de les 17.30 hores, la Plaça de l’Ajuntament acollirà nombroses activitats, jocs i tallers per al gaudi de les i els més xicotets organitzats pels diferents centres educatius d’Alfafar que imparteixen Educació Infantil: Remedios Montaner, CEIP La Fila, Ninos, Samaruc, Nuvolet, Rabisancho, els col·legis Guia i Vamar, i el CEIP Orba.

A més, un any més, la Festa de la Infància comptarà amb la col·laboració de l’associació local vinculada a la infància i la criança Som de Pit i la participació de les escoles de música de les diferents agrupacions musicals del municipi.

A més de ser un espai d’oci i gaudi en família per a les i els veïns d’Alfafar, la iniciativa de la Regidoria d’Infància de l’Ajuntament ofereix als pares un punt de trobada amb el professorat dels centres educatius, així com la possibilitat de rebre orientació i assessorament de cara a l’escolarització dels xiquets i xiquetes a Alfafar per al pròxim curs.