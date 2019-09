Alfafar celebra una jornada de mobilitat

Connect on Linked in

Demà, divendres 20 de setembre, el municipi acull una jornada amb activitats previstes durant tot el dia i per a totes les franges d’edat.

L’acció s’emmarca en la Setmana Europea de la Mobilitat, que se celebra tots els anys del 16 al 22 de setembre.

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de les seues àrees de Mobilitat i Sanitat, ha organitzat una jornada de mobilitat per a demà, divendres 20 de setembre, en el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat que se celebra del 16 al 22 de setembre.



La jornada, que s’estendrà durant tot el dia, contempla activitats per a totes les franges d’edat amb l’objectiu que les i els alfafarenses puguen gaudir d’una mobilitat sostenible.

Així, a les 9.30h tindrà lloc la Marxa de Mobilitat Saludable “Camina amb Nosaltres”, que eixirà des de la plaça de l’Ajuntament i que finalitzarà amb un esmorzar saludable per als qui realitzen el recorregut. Posteriorment, a partir de les 17.30h, la plaça s’omplirà d’activitats previstes per a les i els més xicotets del municipi: des d’una gymkana amb bicicleta, fins a un circuit infantil de trànsit organitzat per la Policia Local d’Alfafar o tallers de manualitats que tindran com a temàtica els mitjans de transport saludables.

L’Ajuntament d’Alfafar aposta per la promoció dels hàbits de vida saludable per això, moltes àrees treballen conjuntament per a conscienciar a la població que es pot reduir l’ús de vehicle a motor. A més, aquesta acció respon a un dels compromisos de l’Ajuntament de prevenció i promoció de la salut com un dels municipis adherit a la Xarxa de Ciutats Saludables i a XarxaSalut (Municipis per la Salut de la Comunitat Valenciana).