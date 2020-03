Alfafar celebrarà una nova edició de la RunCáncer el 5 d’abril

Print This Post

Les inscripcions ja estan obertes tant per a la carrera, de 8 quilòmetres, com per a la marxa, de 4 quilòmetres.



La venda de dorsals i samarretes es realitzarà aquest dimarts i dimecres 10 i 11 de març a la vesprada de 17.30 a 19.45 en el poliesportiu d’Alfafar i el divendres 13 de març la mateixa hora en el Mercat d’Alfafar.



L’Ajuntament d’Alfafar, al costat de la regidoria d’Esports i l’Associació Espanyola Contra el Càncer d’Alfafar, s’han unit per a celebrar una nova edició de la RunCáncer diumenge que ve 5 d’abril, un dels esdeveniments solidaris i esportius més importants del municipi. La inscripció té un cost de 5€, i la samarreta 6€. Tots els beneficis aniran destinats a la investigació contra el càncer.



Les inscripcions també poden realitzar-se a través de les pàgines web www.runcancer.es i www.toprun.com.



La prova, amb eixida des del carrer Mariano Benlliure, compta amb dues categories. D’una banda, l’absoluta, en la qual els participants recorreran 8 quilòmetres i donarà principi a les 10:00h. La segona modalitat, una marxa de 4 quilòmetres, que donarà principi a les 10:30h.