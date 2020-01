Alfafar clausura la seua programació nadalenca amb la Cavalcada de Reis

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La tradicional Cavalcada se celebrarà aquest diumenge 5 de gener a partir de les 17h amb eixida des de la Plaça de l’Ajuntament i finalització en la plaça Poeta Miguel Hernández.



L’acte posarà punt i final a la programació nadalenca que l’Ajuntament d’Alfafar ha organitzat durant les últimes tres setmanes.

Aquest diumenge 5 de gener, a partir de les 17h, Alfafar acull una de les cites més esperades de les nostres festes nadalenques: la visita i el recorregut dels Reis Mags pels carrers del municipi. L’acte suposa el punt i final de la programació nadalenca d’Alfafar que s’ha prolongat durant tres setmanes amb activitats per a tots els públics en un esforç de l’Ajuntament de posar a la disposició de tota la població de diferents alternatives per al gaudi i l’oci en família.



Cavalcada iniciarà el seu recorregut en la Plaça de l’Ajuntament, continuarà pels carrers Cánovas del Castell, Sant Antoni, Francisco Baixauli, Maestro Barrachina, Reyes Católicos, avinguda Alfafar (Benetusser), Pintor Sorolla (Benetusser), Camí Orba, Algemesí, Chiva, Picanya, Mediterrani, Segorbe i finalitzarà en la plaça Poeta Miguel Hernández amb l’arribada de les seues majestats.



A més de la Cavalcada, l’Ajuntament ha organitzat durant aquests dies diferents activitats, especialment dirigides al públic infantil, entre les quals han destacat tallers de decoració nadalenca, actuacions i espectacles infantils de teatre i màgia i vesprades de jocs de taula.



D’altra banda, una altra de les activitats més noves d’enguany ha sigut la “Marxa del Nadal” celebrada el passat 27 de desembre que consistia a realitzar una marxa de 2 quilòmetres pel municipi amb disfresses a canvi d’un dorsal solidari que s’obtenia en donar un quilo d’aliments no peribles a Càritas. També va ser un èxit de participació la festa de Nit de cap d’any en la Plaça de l’Ajuntament, una iniciativa realitzada amb l’objectiu de posar a la disposició de tota la ciutadania un pla alternatiu d’oci en una ocasió tan especial sense necessitat d’utilitzar el vehicle o desplaçar-se del municipi.



Les regidories de Cultura, Joventut, Mercats, Infància i Igualtat de l’Ajuntament d’Alfafar han treballat conjuntament per a oferir diverses activitats d’oci i diversió per a tots els públics, buscant la participació de les i els veïns, especialment les i els més xicotets, per a contribuir amb l’objectiu de passar en família unes festes inoblidables.

Les regidories de Cultura, Joventut, Mercats, Infància i Igualtat de l’Ajuntament d’Alfafar han treballat conjuntament per a oferir diverses activitats d’oci i diversió per a tots els públics, buscant la participació de les i els veïns, especialment les i els més xicotets, per a contribuir amb l’objectiu de passar en família unes festes inoblidables.