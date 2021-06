Alfafar concedeix 102 ajudes dins del Pla Resistir

Print This Post

Les persones autònomes i micropimes han presentat un total de 122 sol·licituds per a adherir-se a les Ajudes Parèntesis del Pla Resistir.



En total s’han concedit 219.403,79 euros en ajudes, amb una quantia mitjana de cobrament de 2.200 euros per sol·licitud.

L’Ajuntament d’Alfafar ha rebut un total de 122 sol·licituds d’adhesió a les Ajudes Parèntesis del Pla Resistir de la Generalitat Valenciana de suport a les persones autònomes i microempreses d’Alfafar.



El consistori ha resolt favorablement 102 de les sol·licituds, amb una inversió total de més de 219.403,79 euros i una quantia mitjana concedida de 2.200 euros per sol·licitud.



Aquest programa d’ajudes directes està cofinançat entre la Generalitat Valenciana (62,5% dels fons), la Diputació de València (22,5%) i el propi consistori d’Alfafar (15%). L’Ajuntament d’Alfafar invertirà en aquestes ajudes un total de 85.099,20 euros, que se sumaran als fons provincials i autonòmics fins a sumar un total de 567.328 euros.

D’acord amb les dades registrades, el 80% de les instàncies rebudes corresponents a autònoms i microempreses dels sectors més perjudicats per la pandèmia, i estan relacionades amb l’àmbit de l’hostaleria i la restauració. A més, també s’han rebut sol·licituds d’empreses com a perruqueries, botigues de joguets o activitats fotogràfiques.

Les Ajudes Parèntesis s’han dirigit als sectors més afectats, com són el de comerç al detall, hotels i allotjaments turístics, hostaleria, restauració i oci nocturn, activitats culturals i artístiques, o activitats esportives, recreatives i d’entreteniment, entre altres.

Pla Resistir

Les ajudes Parèntesis s’engloben dins del Pla Resistir, que té com a objectiu ajudar empreses, autònoms i treballadors a fer front a les restriccions que hui entren en vigor, especialment per als sectors de l’hostaleria, el turisme, l’oci i les activitats artístiques i culturals.

Aquest pla s’articula en quatre blocs: ajudes directes a empreses, autònoms i treballadors afectats per ERTO; ajudes específiques per a sectors amb un perjudici sostingut durant tota la pandèmia; nous instruments financers de l’Institut Valencià de Finances (IVF); i el fons de cooperació municipal, ajudes Parèntesi, acordat amb diputacions i ajuntaments.