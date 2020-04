Alfafar concedeix ajudes socials per a cobrir necessitats bàsiques

Connect on Linked in

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la regidoria de Benestar Social, ha aprovat la concessió d’ajudes per a necessitats bàsiques per emergència social i humanitària.

Aquestes ajudes busquen ajudar a aquells veïns i veïnes d’Alfafar que hagen quedat en situació de no poder cobrir les seues necessitats bàsiques a causa de la crisi sociosanitària ocasionada pel Covid-19.

Per a poder beneficiar-se d’aquest suport, els sol·licitants han de constar en el padró d’Alfafar, comptar amb recursos econòmics inferiors a un IPREM (537,84 euros) en la unitat familiar i rebre una valoració tècnica favorable de l’equip d’atenció primària de Benestar Social.

Les sol·licituds poden presentar-se telefònicament a l’Ajuntament o a través del correu electrònic bienestarsocial@alfafar.es, i seran valorades per a una concessió immediata de l’ajuda.