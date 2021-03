Alfafar convoca un concurs escolar de dibuix sobre neteja viària

Connect on Linked in

Aquest projecte té com a finalitat sensibilitzar en la neteja de la via pública a la ciutadania amb animals domèstics.

La iniciativa va sorgir del Col·legi María Inmaculada i s’ha estés a tots els centres educatius del municipi.

Es decidirà un dibuix guanyador de cada centre, que serviran per a desenvolupar la campanya de conscienciació als carrers d’Alfafar.

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de les regidories d’Educació i Sanitat, ha convocat un concurs de dibuix escolar per a sensibilitzar en la neteja de la via pública a la ciutadania amb animals domèstics. Sota el lema “Junts Fem Créixer Alfafar”, el consistori ha proposat a l’alumnat dels centres educatius que plasmaren en un dibuix la importància de mantindre els carrers nets d’orines i excrements de les mascotes domèstiques. Aquesta acció va sorgir de la proposta de l’alumnat del centre María Inmaculada i s’ha estés a la resta de col·legis d’Alfafar.

Des de l’Ajuntament d’Alfafar es remetrà a tots els participants un diploma, i es triarà un dibuix guanyador de cada centre educatiu. Les il·lustracions guanyadores s’adaptaran per a senyalitzar els diferents barris d’Alfafar i conscienciar sobre la necessitat de mantindre un municipi net amb la col·laboració de tota la ciutadania.

Una vegada seleccionats els guanyadors, l’àrea de comunicació es farà ressò d’aquesta campanya, a més de recordar a les persones propietàries d’animals domèstics que han de portar una botella amb aigua i vinagre o un altre producte desinfectant per a la neteja dels orines, i que han de recollir els excrements de les seues mascotes. En cas d’incompliment, els infractors s’arrisquen a rebre multes d’entre 150 i 600 euros.