Alfafar correrà la RunCáncer el pròxim 17 d’octubre

L’Ajuntament d’Alfafar, al costat de la regidoria d’Esports i l’Associació Espanyola Contra el Càncer d’Alfafar, s’han unit per a celebrar una nova edició de la RunCáncer diumenge que ve 17 d’octubre, un dels esdeveniments solidaris i esportius més importants del municipi que no va poder realitzar-se en la seua edició de 2020 per la pandèmia del covid-19.

La inscripció té un cost de 5 euros, i també poden adquirir-se samarretes per 6 euros. Tots els beneficis aniran destinats a la investigació contra el càncer.

Les inscripcions poden realitzar-se els dilluns i dijous en el complex esportiu municipal de 17.30 a 20.00 hores. Més endavant també podran realitzar-se a través de les pàgines web www.runcancer.es i www.toprun.com.

La prova, amb eixida des del carrer Mariano Benlliure, compta amb dues categories. D’una banda, l’absoluta, en la qual els participants recorreran 8 quilòmetres i donarà principi a les 10:00h. La segona modalitat, una marxa de 4 quilòmetres, que donarà principi a les 10:30h.

L’Ajuntament d’Alfafar convida a tota la població a participar d’aquesta carrera que plena de solidaritat els carrers del municipi. Així mateix, també crida les persones corredores a participar d’aquest esdeveniment que sens dubte és un dels més importants per a Alfafar ja que aconsegueix sumar a la investigació del càncer.