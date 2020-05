Alfafar destina 150.000 euros en ajudes socials durant el mes d’abril

Connect on Linked in

L’equip de serveis socials ha realitzat més de 3.400 intervencions socials, tant econòmiques, com d’ajuda d’aliments o atenció a la dependència.



Les ajudes econòmiques sumen més de 500 actuacions amb una inversió per damunt dels 140.000 euros.

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la regidoria de Benestar social, ha realitzat més de 3.400 intervencions socials només el mes d’abril durant l’estat d’alarma. Aquestes intervencions engloben atencions per a ajudes econòmiques, ajuda d’aliments, atenció domiciliària i de dependència o acompanyament a persones majors, entre altres.



Al llarg del mes d’abril s’han gestionat més de 500 ajudes econòmiques amb un desemborsament total de 146.900 euros. En aquestes intervencions s’engloben les ajudes covid-19 (375 ajudes), les d’emergència social (131 ajudes) i Alfafar Col·labora (36 ajudes).



Així mateix, les atencions per falta d’aliments s’han gestionat tant des del Banc d’Aliments com a través del programa municipal de repartiment d’aliments. A través del banc s’han repartit 29.146 quilos d’aliments entre els seus usuaris habituals, i s’ha afegit un extra de 4.800 quilos. Amb aquest servei s’ha arribat a quasi 1000 persones de més de 350 famílies. En el programa municipal de repartiment d’aliments s’han efectuat un total de 566 lliuraments. Amb aquests repartiments s’han cobert necessitats de més de 1.200 adults i quasi 600 menors afectats per la crisi derivada del covid-19 i l’estat d’alarma.



De manera addicional, l’Ajuntament d’Alfafar ha aprovat el decret d’ajudes per a l’alimentació infantil destinades a l’alumnat més vulnerable proposat des dels centres educatius d’Alfafar i consensuats amb Serveis Socials, d’entre aquells estudiants del municipi que tenen concedida l’ajuda de menjador escolar inferior al 100%. Aquestes ajudes suposen la recepció de 4 euros per dia lectiu corresponent als mesos d’abril a juny del curs 2019-2020.



Les actuacions de serveis socials contra l’exclusió digital s’han coordinat amb la regidoria d’Educació, per a garantir que l’alumnat més vulnerable puga continuar amb les activitats d’educació a distància. Per això, l’Ajuntament d’Alfafar ha adquirit 30 tauletes amb accés a internet per a l’alumnat més vulnerable, que se sumen als 53 repartits per la Conselleria d’Educació. Aquests repartiments es complementen amb la instal·lació de 38 encaminadors des de Generalitat per a famílies que no compten amb accés a internet.



A més, conscients dels greus efectes de la soledat no desitjada en la gent gran, a meitat de mes es va posar en marxa el programa d’acompanyament telefònic a persones majors ‘Bon dia’. En menys d’un mes s’ha establit el contacte amb quasi 500 persones majors del municipi majors de 85 anys, i s’ha ampliat el grup d’atenció a majors de 75 anys.

L’Ajuntament d’Alfafar continua apostant per la qualitat i el treball de l’equip de serveis socials per a fer costat a tota la ciutadania i que cap persona quede desatesa en aquesta crisi sociosanitària.