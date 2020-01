Alfafar duu a terme diferents millores en la via pública

Print This Post

Entre les últimes millores que s’han realitzat es troben la reparació dels escocells dels arbres, el repàs de la pintura dels passos de vianants, la reparació de voreres i asfalt o la col·locació d’obstacles perquè els vehicles no envaïsquen les voreres.



Durant aquesta setmana la brigada de Manteniment de l’Ajuntament també ha dut a terme nombroses reparacions a causa del temporal de pluja i vent.

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la seua regidoria de Manteniment, ha dut a terme nombroses accions de millora de la via pública en tot el municipi.

Entre elles, destaca la reparació dels escocells dels arbres, el repàs de la pintura de diferents passos de vianants, la reparació de voreres i d’asfalt, la col·locació d’obstacles perquè els vehicles no envaïsquen les voreres, el canvi del tobogan del parc de la plaça Sequer de Nelot o la reparació de les instal·lacions del Jaume I després de patir actes vandàlics.

Es tracta d’actuacions que l’Ajuntament ha dut a terme durant les últimes setmanes amb l’objectiu de mantindre en perfectes condicions la via pública.

En aqueix sentit, aquests últims dies protagonitzats pel temporal de pluja i veient, la brigada de Manteniment de l’Ajuntament també ha realitzat nombroses reparacions de desperfectes ocasionats per les inclemències meteorològiques. Entre elles la senyalització de túnels, o la retirada d’arbres, tanques, carpes o altres elements caiguts.

A través d’aquesta mena d’actuacions, l’Ajuntament continua treballant per complir amb el seu compromís perquè Alfafar siga un municipi amb un entorn urbà més accessible, amable amb la ciutadania i assegurança per al trànsit per als vianants.