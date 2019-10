Alfafar duu a terme millores en la via i els espais públics

Print This Post

La reparació de les porteries en les pistes de futbito, l’aplanat del sòl al parc de la plaça Miguel Hernández, la neteja a pressió dels contenidors o la poda d’arbres en el Barri Orba són algunes de les millores que s’estan duent a terme des de l’àrea de Manteniment de l’Ajuntament.



Aquestes actuacions responen a la voluntat del consistori de fer d’Alfafar un municipi més amable i còmode per a la ciutadania.

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la seua àrea de Manteniment, està treballant en diferents millores de la via i espais públics d’Alfafar. En aqueix sentit, durant les últimes setmanes s’ha emportat a cabolabores com la reparació de les porteries en les pistes de futbito del municipi o la neteja a pressió dels contenidors per a evitar males olors.

A més, quant al manteniment de parcs i jardins, s’ha iniciat la campanya de poda d’arbres en el Barri Orba que s’havia retardat a causa de les pluges de les últimes setmanes, s’ha reparat el cautxú del sòl del parc de la plaça Sequer de Nelot i s’ha aplanat el sòl al parc de la plaça Miguel Hernández.

A través d’aquesta mena d’actuacions, l’Ajuntament continua treballant per complir amb el seu compromís perquè Alfafar siga un municipi amb un entorn urbà més accessible, amable amb la ciutadania i assegurança per al trànsit per als vianants.