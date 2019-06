Alfafar emprén mesures de prevenció enfront de l’onada de calor

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Les regidories de Sanitat, Majors, Serveis Socials, Esports i Manteniment de l’Ajuntament han mantingut una reunió de coordinació per a posar en marxa mesures de prevenció enfront de la pujada generalitzada de temperatures prevista per l’entrada d’una massa d’aire molt càlid.

A més d’incrementar el control sobre les persones majors, un dels grups més vulnerables enfront de la calor, es prendran mesures a l’Escola de Futbol, el Campus d’Estiu i en els treballs de Manteniment.

L’Ajuntament d’Alfafar durà a terme una sèrie de mesures de prevenció enfront de la pujada de temperatures prevista a partir de hui i fins dilluns que ve. En una reunió de coordinació de diferents àrees del consistori, que ha comptat amb la presència de l’alcalde d’Alfafar, Juan Ramón Adsuara, i els regidors de Serveis Socials, Majors i Sanitat, Esports i Manteniment, Fina Carreño, Amparo Sanjuán, Eduardo Grau i Antonio Paniagua respectivament, s’han planificat una sèrie d’accions preventives dirigides especialment als grups de població més vulnerables, xiquets i xiquetes, persones majors i malalts crònics.

Així, entre altres accions, s’ha avisat a l’Escola de Futbol, que deixarà de realitzar durant aquests dies activitats a l’aire lliure entre les 12 i 17 h. De la mateixa manera, al Campus d’Estiu del Complex Esportiu Municipal s’evitarà que els xiquets i xiquetes estiguen exposats al sol durant els jocs i tallers i es durà a terme un reforç de líquids al llarg de la jornada.

Respecte a l’atenció a persones majors, els Serveis Socials incrementaran les seues accions de prevenció i control a través dels serveis de les empreses de teleassistència, Menjar a casa i de les i els tècnics d’assistència a majors del mateix consistori, des dels quals s’insistirà en la ingesta de líquids per a combatre la deshidratació i es mantindrà un contacte telefònic amb els diferents usuaris durant aquests dies. A més, des de la regidoria de Majors, es reforçarà la informació i les recomanacions per a combatre la calor en el Centre de Majors i el voluntariat del major.

Per part seua, els treballadors de l’àrea de Manteniment no faran treballs durant les hores més caloroses. En el cas d’alguna actuació urgent, es planificaran temps per al descans i la hidratació a partir de les 12.30 hores.

L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ha alertat de l’arribada de la primera onada de calor que s’estendrà fins dilluns que ve i que serà més intensa els dies divendres i dissabte. L’Ajuntament d’Alfafar, a més de planificar les diferents mesures de prevenció, ha compartit a través dels seus diferents canals de comunicació una sèrie de recomanacions per a suportar la calor, incidint especialment en la presa de líquids, l’ús de protector solar, així com evitar eixir al carrer entre les 12 i les 17 h.