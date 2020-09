Alfafar entrega 1.460 bons escolars per via telemàtica en el primer mes

Connect on Linked in

El tràmit es realitza per primera vegada de manera telemàtica per a garantir la seguretat de la població i evitar aglomeracions.



En el primer mes de gestió s’han tramitat més de la mitat dels bons escolars, amb 1.460 bons.

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la regidoria d’Educació, en col·laboració amb les àrees de Sistemes informàtics, ha tramitat 1.460 bons escolars només en el primer mes de funcionament del servei. El tràmit de signatura i sol·licitud, realitzat per primera vegada de manera telemàtica, pot realitzar-se fins al 30 de setembre a través de la Seu Electrònica. Donada l’actual situació. L’Ajuntament ha optat per digitalitzar el tràmit per a garantir la seguretat de tota la ciutadania i evitar aglomeracions. Així mateix, ha habilitat un correu d’atenció exclusiva per al bo escolar en el qual es resolen tots els dubtes i problemes que puguen sorgir en el procés (bonoescolar@alfafar.es).

La gestió de quasi 1.500 bons en el primer mes de funcionament suposa que més de la meitat dels xiquets i xiquetes empadronats a Alfafar, matriculats en segon cicle d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària o Formació Professional Bàsica, ja han obtingut els seus xecs per a l’adquisició de subministraments escolars.

Una vegada obtinguts els bons a través del correu electrònic proporcionat, les famílies poden canviar aquestes ajudes en els comerços que s’han subscrit al conveni amb l’Ajuntament fins al 15 de novembre. Amb aquest nou sistema, l’Ajuntament d’Alfafar busca fer costat a les famílies amb una reducció de la despesa econòmica al qual s’enfronten amb la volta al col·le, una ajuda d’especial rellevància donada la situació actual. Amb això, també aposta per la seguretat de les persones, a través de la promoció dels tràmits telemàtics, i dona un especial suport suporte al comerç local amb la signatura de convenis del municipi.