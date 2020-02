Alfafar entrega ajudes a l’IBI per a les persones majors

Connect on Linked in

Des del 2 de març i fins el pròxim dia 31 està obert el termini per a sol·licitar les ajudes de l’impost de Béns immobles (IBI) per a persones majors de 60 anys amb recursos econòmics insuficients.

A través d’aquestes ajudes, l’Ajuntament cerca minimitzar l’impacte d’aquesta despesa per a les persones més vulnerables del municipi en línia amb la seua política de treballar per a les persones.

L’Ajuntament, a través de la seua regidoria de Majors, ha iniciat el procediment per a entregar unes ajudes per al pagament de l’impost de Béns immobles (IBI) a les persones de més de 60 anys del municipi que tinguen recursos econòmics insuficients.



Les ajudes, que han sigut aprovades per Junta de Govern, es poden sol·licitar des del 2 de març i fins al dia 31 en el Servei d’Atenció a la Ciutadania (SAC) de l’Ajuntament i del Barri Orba. Aquestes podran ascendir fins als 100 € per persona en funció de la situació de cada sol·licitant.



A través d’aquesta mena d’ajudes, l’Ajuntament vol contribuir a millorar la qualitat de vida de les persones d’Alfafar amb menys recursos econòmics i en situació de vulnerabilitat minimitzant l’impacte d’aquesta despesa i en línia amb la política que porta seguint el consistori des de fa anys de treballar per a les persones.