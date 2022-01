Alfafar entrega més de 145 Bons Comerç

Print This Post

Ja s’han repartit un total de 147 bons des que es va iniciar la campanya.



Encara es poden sol·licitar a través de la Seu Electrònica fins al 15 gener.



Les persones que no disposen de mitjans telemàtics podran sol·licitar-ho en el SAC i recollir-ho en l’ADL.

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de l’àrea de Comerç, continua amb la campanya de Bons Comerç, una iniciativa destinada a dinamitzar el consum local en els comerços locals de la localitat que alhora contribueix a la despesa familiar.

Des que es va posar en marxa aquesta iniciativa, fa ja alguns dies, Alfafar ha repartit un total de 147 Bons Comerç, 75 bons individuals i 72 bons col·lectius, aconseguint així impulsar l’activitat comercial de la població.

Les persones que així ho requerisquen poden continuar sol·licitant el Bo Comerç a través de la Seu Electrònica fins al 15 gener, i si no disposen de mitjans telemàtics, podran demanar-ho en el Servei d’Atenció Ciutadana (SAC) del barri antic o del Barri Orba, també fins a aquesta data límit.

El seu funcionament és molt senzill, només cal pagar 30 euros i el bo aporta altres 30, fent un total de 60 euros, que es podran gastar en els locals adherits. Els comerços participants es poden consultar en la web de l’ajuntament.

Els requisits per a poder aconseguir-los són: ser major de 18 anys i estar empadronats a Alfafar. Només podrà retirar-se un Bo Comerç per persona i un màxim de dos per unitat familiar.

Amb aquest servei, l’Ajuntament d’Alfafar, pretén fer costat al xicotet comerç local del municipi alhora que afavorir l’economia de les famílies.