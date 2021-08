Alfafar es prepara per a l’inici dels actes festius de setembre

Connect on Linked in

Les diferents àrees de l’ajuntament han realitzat reunions de coordinació per a garantir el bon funcionament de totes les activitats.



El consistori ha organitzat una agenda cultural, esportiva i d’actes festius davant la impossibilitat de celebrar les festes patronals en el seu format habitual.

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de les regidories de Cultura i Festes, està preparant l’inici de les activitats festives de setembre. Per a això, ha realitzat reunions de coordinació amb les àrees d’esports, alcaldia, manteniment i seguretat ciutadana per a garantir el bon funcionament i seguretat de totes les activitats.

Durant els primers 10 dies de setembre, Alfafar oferirà esdeveniments i activitats amb l’objectiu de mantindre l’esperit festiu ple de cultura, esport i oci que ompliria els seus carrers aqueixos dies. Totes les accions compliran amb les mesures sanitàries vigents, reforçant així l’aposta d’Alfafar per la cultura i l’esport segurs.

Aquesta programació substitueix les festes patronals en honor a la Verge del Do que no es poden realitzar en el seu format habitual. El programa inclou actes culturals, musicals, esportius, cinema, exposicions i actuacions humorístiques per a totes les edats i per a totes les persones. A més, es realitzaran actes festius en honor a la Verge del Do, patrona d’Alfafar.

L’Ajuntament d’Alfafar porta apostant des de l’any passat per la realització d’activitats culturals i esportives amb l’objectiu d’oferir una programació segura a la població.