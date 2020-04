Alfafar fa balanç després d’un mes des de l’inici de l’estat d’alarma

Connect on Linked in

Destaca la gran cooperació per part de la ciutadania tant a l’hora de respectar el confinament com per les iniciatives voluntàries que han anat sorgint



El servei d’atenció a la ciutadania ha atés a més de 3.500 crides, mentre que l’equip de serveis socials ha reforçat els seus serveis amb atenció a més de 200 famílies amb circumstàncies sobrevingudes o el llançament del programa d’acompanyament telefònic a persones majors.



Persones voluntàries han col·laborat amb la realització de més de 6.000 màscares i 150 pantalles de protecció, així com amb el repartiment de medicaments a domicili.

L’Ajuntament d’Alfafar ha volgut fer una avaluació la situació després d’un mes des que el Govern d’Espanya va declarar l’estat d’alarma. El consistori ha adaptat la seua forma de treball, centrant i reforçant esforços en els àmbits crítics en aquesta situació: serveis socials, neteja i desinfecció i atenció a la ciutadania.

Després de la creació del lloc de comandament únic, el servei d’atenció a la ciutadania ha respost a més de 3.500 trucades telefòniques i ha donat suport a l’equip de Serveis socials remetent tots els casos de veïns i veïnes que requerien ajuda.

Aquest mes, l’Ajuntament ha realitzat repartiments a 342 famílies beneficiàries del banc d’aliments, i ha atés a més de 200 famílies addicionals de primera necessitat per circumstàncies sobrevingudes.



A nivell econòmic, s’han creat ajudes per a necessitats bàsiques per emergència social i humanitària a les quals s’han acollit 132 famílies i per a les quals l’Ajuntament ha invertit, fins al moment, més de 45.950 euros. Addicionalment, s’han creat unes targetes solidàries per a les més de 70 famílies que no comptaven amb comptes bancaris.



Per a l’atenció i suport de qüestions relacionades amb els àmbits laborals i de comerç, s’ha posat en marxa un servei en l’ADL d’Alfafar per a atendre la ciutadania, pimes i autònoms. Des d’aquesta àrea s’encarreguen de gestionar i assessorar sobre les qüestions relacionades amb ajudes econòmiques per a autònoms, prestacions, subsidis, ERTE, etc.



Ateses les directrius de Conselleria, des de Serveis Socials també s’ha posat en marxa un programa d’assistència psicològica en el duel per a les persones afectades pel covid-19. També han llançat el programa d’acompanyament telefònic a majors ‘Bon dia’ amb què mantindre contacte amb aquelles persones majors de 65 anys que viuen soles, amb l’objectiu de millorar la situació d’aquests veïns i veïnes i localitzar, al seu torn, les necessitats que puguen sorgir.



També s’ha promogut el complement del programa ‘Medicaments a casa’ pel qual el Col·legi Oficial de Farmacèutics envia, sota petició, els medicaments necessaris a les farmàcies del municipi, i un equip de voluntaris format per Serveis Socials s’encarrega de fer-li’ls arribar a aquelles persones malaltes o en grups de risc.



La col·laboració d’equips de voluntariat en aquest mes ha sigut fonamental. Diverses veïnes d’Alfafar han realitzat més de 6.000 màscares, i un grup de veïns i veïnes amb impressores 3D han col·laborat amb la creació de més de 150 pantalles protectores. Aquest material ha sigut cedit per a la protecció de cossos de seguretat, personal sanitari, servei d’atenció domiciliària i cos de voluntaris.



Des de l’Ajuntament d’Alfafar es vol fer un agraïment a tota la ciudanía per la seua col·laboració i suport, tant respectant el confinament com amb les labors de voluntariat. També un agraïment especial i tot el suport als treballadors, cossos de seguretat, personal sociosanitari i altres persones que cada dia continuen esforçant-se per cuidar dels altres. Des de l’Ajuntament d’Alfafar continuarem treballant per a cuidar de tots i que ningú quede arrere.