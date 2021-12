Alfafar fa lliurament dels premis extraordinaris d’educació al rendiment acadèmic

Print This Post

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la regidoria d’Educació, ha fet lliurament dels premis extraordinaris al rendiment acadèmic que concedeix la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esports a l’alumnat amb els millors resultats del municipi durant el curs 2020-2021.

El lliurament s’ha celebrat en el saló de plens de l’ajuntament amb aforament reduït i complint amb les mesures preventives i sanitàries. L’acte ha estat presentat per l’alcalde d’Alfafar, Juan Ramón Adsuara, i la regidora d’Educació, Raquel Vidal. També van assistir familiars i docents de l’alumnat premiat, així com altres representants de la corporació municipal.

L’alumnat premiat ha rebut un diploma a l’excel·lència acadèmica i una tauleta com a obsequi a la seua dedicació, esforç i resultats. Els reconeixements han sigut per a Aitana Cebrián, del CEIP La Fila, Mario Albiñana i David Navas del CEIP Orba, i Carlos Corbera, del Centre Vamar.

La regidora d’Educació, Raquel Vidal, va explicar que “l’esforç d’aquests xiquets i xiquetes, les seues famílies i docents és encara més important enguany i per això és necessari reconéixer-lo”. Durant l’acte també va voler dedicar unes paraules als quatre guardonats, assegurant que són “un exemple per a la resta de companys, però també per a tots els xiquets i xiquetes d’Alfafar”.

Amb la concessió d’aquest premi extraordinari es pretén no sols reconéixer públicament les hores dedicades i l’esforç de l’alumnat premiat per les seues qualificacions durant el curs passat, sinó que es busca motivar i estimular a les i els estudiants a continuar esforçant-se en les noves etapes educatives que inicien.

A més de donar l’enhorabona als premiats, a través d’aquest reconeixement públic, l’Ajuntament d’Alfafar ha destacat i agraït la professionalitat i la labor del cos docent, de les famílies i de tota la comunitat educativa, que han possibilitat també la concessió d’aquests premis a l’alumnat del municipi.

