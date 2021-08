Alfafar finalitza l’Estiu Lúdic després de quatre setmanes de tallers i oci educatiu

Print This Post

La huitena edició d’aquest programa ha oferit activitats lúdiques i participatives durant quatre setmanes.

El projecte s’ha realitzat en grups separats per edats a l’Escola de Persones Adultes i el CEI Rabisancho.

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la regidoria de Benestar Social, ha finalitzat la huitena edició del projecte sociocultural Estiu Lúdic. Una edició més, el projecte ha potenciat la cooperació, l’escolta, el debat i la creativitat dels i les xicotetes, a més d’haver oferit un espai en el qual s’han combinat components educatius, saludables i d’oci actiu durant el període estival.

Les activitats es van realitzar en grups separats de màxim 10 persones, per a garantir així el compliment de totes les mesures sanitàries vigents. Estiu Lúdic es va dur a terme a l’Escola de Persones Adultes del casc i en el CEI Rabisancho. El treball de l’equip de monitores ha sigut essencial, implicant-se al màxim per a complir la normativa alhora que feien un treball diari excel·lent guiant les activitats realitzades en el projecte.

Entre les nombroses activitats que s’han desenvolupat en les 4 setmanes de duració del projecte es troben eixides a la platja, a la piscina i al parc aquàtic, així com projeccions de pel·lícules, l’activitat de “bodypainting” i la festa de l’espuma. També s’han inclòs tallers com el de còctels saludables, jocs, activitats manipulatives i esportives.

El projecte socioeducatiu “Estiu Lúdic” pretén oferir alternatives d’oci municipal per a menors i/o les seues famílies amb els qui s’està seguint algun tipus d’intervenció o seguiment des dels programes que es desenvolupen en Serveis Socials, adaptant-se al període estival i amb una metodologia lúdica i participativa.

Es treballa en el foment de la comunicació, participació i cooperació, així com la integració, de tots els xiquets/as, en l’aprenentatge de l’escolta en l’assemblea de grup, en el foment de valors cooperatius i no de competitivitat així com en l’autonomia de la cura i del manteniment d’hàbits.

El projecte està destinat a tots els xiquets i xiquetes amb els qui la temàtica de la diversitat és el motor d’impuls i superació, realitzant activitats on aprenguen a acceptar la diversitat com una cosa normal, ja que així no serà necessari parlar d’inclusió sinó de convivència.