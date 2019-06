Alfafar i Benetússer acorden les obres de millora i urbanització del túnel de l’av. Reyes Católicos

Print This Post

Després de la signatura del conveni, tots dos consistoris assumiran de manera conjunta una acció de millora de les condicions de la principal via de trànsit que comunica totes dues poblacions.



La rehabilitació de clivelles i blandones, la reparació i pintura de les baranes i l’arranjament de les deficiències en el sistema d’il·luminació són les principals actuacions d’unes obres que aconsegueixen un pressupost total de 68.386, 79 euros.

Els ajuntaments d’Alfafar i Benetússer han signat un conveni per a assumir de manera conjunta les obres de millora i urbanització del túnel que connecta el final de l’avinguda Reyes Católicos d’Alfafar i l’inici de l’avinguda Alfafar del municipi de Benetússer, la principal via de trànsit entre totes dues localitats. L’acte de la signatura del conveni per part dels alcaldes de tots dos municipis, Juan Ramón Adsuara i Eva Sanz, va tindre lloc ahir en el l’Ajuntament.

Amb un pressupost total de 68.386, 79 euros, que assumiran a parts iguals tots dos consistoris, l’actuació, amb la qual es pretén la millora general de les condicions, la qualitat de vida i la seguretat viària dels ciutadans i ciutadanes, farà possible l’adequació d’una infraestructura pública de gestió conjunta. A més, tots dos consistoris rebran una subvenció de la Diputació de València del seu programa d’ajudes per a Inversions Financerament Sostenibles (IFS), que en el cas d’Alfafar aconsegueix els 32.009, 23 euros.

El conveni de col·laboració intermunicipal signat per Alfafar i Beneússer recull, entre altres millores, la rehabilitació de clivelles i blandones del ferm del túnel mitjançant el fresat i repavimentado de la zona, la reparació i pintura de les baranes que separen la calçada de la vorera elevada i protegida per al trànsit de vianants i l’arranjament de les deficiències en el sistema d’il·luminació.

Les diferents accions que planteja el projecte donaran resposta a nombroses demandes veïnals, així com a les deficiències observades pels tècnics en una inspecció prèvia.

La durada del conveni estarà vinculada al període d’execució i liquidació de l’obra, així com al termini de garantia posterior. A més, com s’estableix en l’acord, l’Ajuntament d’Alfafar assumeix l’encàrrec de la redacció del projecte tècnic i la posterior licitació i adjudicació del contracte d’obra pública, amb l’autorització del consistori de Benetússser.