Alfafar i Caixa Popular signen un conveni amb avantatges per a emprenedors i comerciants

El conveni regula tres noves línies de finançament de projectes i activitats empresarials adaptades a la realitat econòmica i social local.



La iniciativa cerca millorar les condicions d’accés a finançament de microempreses o persones físiques que tinguen previst obrir un negoci a Alfafar i de persones emprenedores locals.



L’Ajuntament d’Alfafar, a través de l’Agència de Desenvolupament Local (ADL), ha signat un conveni de col·laboració amb l’entitat financera Caixa Popular amb l’objectiu d’actualitzar i adaptar les condicions de finançament, tant de projectes emprenedors com d’activitats econòmiques consolidades, a la realitat econòmica i social de la localitat.

D’aquesta manera, s’estableixen tres noves línies de finançament innovadores i avantatjoses en tipus d’interés, especialment per a col·lectius amb majors dificultats per a emprendre o escalar una activitat empresarial. Aquests serien majors de 45 anys, parats de llarga duració, famílies monoparentals, víctimes de violència de gènere, dones i joves, persones immigrants i persones amb diversitat funcional.



En aquest sentit, gràcies a la col·laboració de l’Institut Valencià de Finances, les persones desocupades podran beneficiar-se d’una línia específica, avantatjosa i responsable, d’accés a finançament per a iniciar un projecte empresarial amb viabilitat certificada.



El conveni busca millorar les condicions d’accés a finançament de microempreses o persones físiques que tinguen previst obrir un negoci a Alfafar i de persones emprenedores locals, a través de microcrèdits a tipus d’interés avantatjosos, de fins al 95% de la inversió realitzada amb un límit de 30.000 euros.



Així mateix, a través de la Línia Emprén, es presta cobertura a les persones autònomes i microempreses comercials amb més de 5 anys d’activitat, per a la millora i renovació del negoci fins a un límit de 50.000 euros. En tot cas, l’ADL serà l’encarregada de valorar i certificar la viabilitat d’aquells projectes empresarials que puguen beneficiar-se.