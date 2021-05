Alfafar implanta la limitació a 30km/h sota el lema “Ciutat Segura”

La nova normativa limita a 30 i 20 quilòmetres per hora la velocitat màxima en quasi tot el terme municipal.

Alfafar adapta els seus carrers per a convertir-se en ciutat 30 després de la reforma del Reglament de Circulació de la DGT.



L’Ajuntament d’Alfafar ha implantat la limitació de velocitat als carrers de la localitat d’acord amb la modificació del Reglament General de Circulació de la Direcció General de Trànsit (DGT). Sota el lema “Ciutat Segura”, el consistori està adaptant la senyalística a la nova normativa. D’acord amb el nou reglament, el límit de màxim 30 km/h s’aplicarà en les vies que compten amb un únic carril per sentit de circulació. A més, en els casos en què hi haja una única plataforma per a vehicles i vianants el límit descendirà als 20 km/h. Aquelles vies que compten amb més d’un carril per sentit de circulació, el màxim s’establirà en 50 km/h. Donada la configuració del municipi, gran part del municipi estarà limitat a 20 o 30 quilòmetres per hora. Per a informar sobre aquest tema, el consistori està realitzant una adaptació de la senyalística. Entre altres accions, s’han instal·lat plaques informatives en els accessos a la localitat. Així mateix, s’està pintant en la calçada el senyal de limitació a 30. Amb aquesta actuació l’Ajuntament d’Alfafar reforça el seu compromís per a fer del municipi una ciutat amable i mostra la seua aposta amb la mobilitat sostenible i el medi ambient.