Alfafar inicia el curs “Activitats auxiliars de comerç” per a la inserció laboral

El curs s’engloba dins del programa municipal de formació per a l’ocupació 2020.

Es realitzaran 19 sessions teoricopràctiques per a 8 persones desocupades empadronades a Alfafar.

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de l’Agència de Desenvolupament Local (ADL), ha iniciat el curs “Activitats auxiliars de comerç” englobat dins del programa municipal de formació per a l’ocupació 2020.



Un total de 8 persones desocupades i empadronades a Alfafar es beneficiaran d’aquest curs durant 19 sessions teoricopràctiques, en el qual adquiriran noves competències professionals dirigides a l’atenció al públic i la gestió de punt de venda en entorns comercials.



Aquesta formació compta amb mòduls d’atenció bàsica al client, marxandatge i aparadorisme, operativa de caixa i preparació de comandes. Les classes relacionades amb l’operativa de caixa, així com les habilitats socials i la gestió de conflictes en atenció al client, les impartirà l’educadora social Carmen Munera, mentre que l’àrea de màrqueting la impartirà el consultor de màrqueting, Miguel Bort. A més, adaptant-se a la situació actual, es potenciarà l’aprenentatge per a la implementació professional dels protocols de prevenció enfront del covid-19 en l’atenció al públic.



Addicionalment, l’alumnat desenvoluparà 40 hores no laborals en empreses del sector, la qual cosa permetrà consolidar els coneixements adquirits durant la formació i aplicar-los en un escenari real.



“Augmentar l’ocupabilitat passa de manera indiscutible per la capacitació professional, perquè les empreses inverteixen cada vegada més recursos en noves tècniques de venda i la nostra labor és orientar a les persones desocupades perquè adquirisquen aquestes noves competències”, ha expressat l’alcalde, Juan Ramón Adsuara.



Amb aquest programa de formació per a l’ocupació, inclòs com a compromís en la Carta de Serveis municipal, l’Ajuntament d’Alfafar reforça la seua aposta per millorar les oportunitats d’ocupabilitat de la ciutadania del municipi en situació de desocupació.