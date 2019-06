Alfafar inicia el projecte “Campus Violeta”

Print This Post

La iniciativa, finançada pel Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere, inclou tres itineraris formatius vinculats a la inserció laboral i està dirigida a dones en situació de vulnerabilitat.



El Campus Violeta impulsat des de l’Espai d’Igualtat de l’Ajuntament cerca potenciar l’apoderament i la independència econòmica de les dones, un dels objectius de l’III Pla d’Igualtat Municipal.

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de l’Espai d’Igualtat, ha iniciat el projecte “Campus Violeta”, una iniciativa que s’allargarà durant el mes de juny i que posa a la disposició de dones en situació de vulnerabilitat o víctimes de la violència masclista un espai de formació orientat a la capacitació i inserció laboral de les participants.

El Campus Violeta, finançat pels fons del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere, pretén potenciar l’ocupabilitat de les dones a partir de tres itineraris formatius que integren teoria i pràctica laboral.

La posada en marxa d’aquesta iniciativa és una altra mostra del compromís de l’Ajuntament d’Alfafar amb la lluita contra la violència de gènere, amb la qual pretén garantir el compliment d’un dels objectius de l’III Pla d’Igualtat Municipal que va impulsar el consistori, la creació d’itineraris d’inserció laboral per a dones, especialment per a víctimes de violència de gènere.

Encara que són molts els àmbits de la societat en els quals és necessari incidir, l’accés al món laboral és fonamental, ja que l’ocupació apodera a les dones, incrementant la seua autonomia, independència i autoestima, i és clau per a superar situacions de dependència i vulnerabilitat. Per això, des de l’Espai d’Igualtat de l’Ajuntament, a més d’oferir un servei d’atenció integral i jurídica a les dones que pateixen o han patit violència masclista, es duen a terme diferents actuacions al llarg de l’any per a implicar les dones d’Alfafar en l’esfera social, laboral i cultural del municipi.