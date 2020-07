Alfafar inicia els tallers educatius per a xiquets i xiquetes amb necessitats educatives especials

Addicionalment, la Ludoteca ha représ l’activitat per als i les usuaris de 4 a 11 anys inscrits en el curs 2019/2020.



Per als i les joves de 12 a 30 anys el Espai Jove ha llançat una nova programació per al període estival.

L’Ajuntament d’Alfafar ha posat en marxa una sèrie d’activitats estivals per a diferents grups de xiquets i xiquetes i joves atesa la nova situació derivada del covid-19 i la impossibilitat de realitzar el tradicional Campus d’Estiu.

Aquesta setmana han donat inici els tallers educatius dirigits a xiquets i xiquetes d’entre 7 i 16 anys amb necessitats educatives especials. Amb aquest servei s’ofereix una alternativa a les activitats d’oci del Campus d’Estiu per a aquelles famílies amb menors que tenen una major necessitat d’acompanyament soci educatiu.



Així mateix, la Ludoteca ha iniciat un programa d’activitats d’aprenentatge a través del joc per a aquells xiquets i xiquetes de 4 a 11 anys que han estat inscrits durant el curs escolar 2019/2020. D’aquesta manera, es reobrirà al públic durant el mes de juliol, adaptant les seues activitats per a prestar el servei durant el mes estival.



Per part seua, el Espai Jove ha reactivat la seua programació d’activitats en aquest mes de juliol. D’aquesta manera, ofereix espais d’oci i relació durant el període estival per a adolescents i joves de 12 a 30 anys. Les activitats estan dirigides tant a l’oci com a la millora d’habilitats i destreses en diferents matèries d’interés com a idiomes, conversa en anglés, cerca d’ocupació, desenvolupament de la creativitat, etc.

L’Ajuntament d’Alfafar continua treballant per a fer costat a les famílies del municipi i oferir alternatives d’oci per a la ciutadania.