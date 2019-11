Alfafar instal·la poals de reciclatge en les dependències municipals

Print This Post

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de l’àrea de Residus Sòlids Urbans (RSU), ha instal·lat un total de 122 cubs de reciclatge en dependències municipals. Amb un cost zero per a Alfafar, la iniciativa inclou 61 contenidors grocs, destinats al reciclatge d’envasos, i 61 blaus per al paper i cartó.



Els poals es troben situats en edificis municipals com l’Ajuntament, els centres de majors, les escoles d’adults i altres edificis de gestió municipal.



A través d’aquesta iniciativa, l’Ajuntament continua mostrant el seu compromís amb el reciclatge i la cura del medi ambient promovent aquesta pràctica entre els seus empleats i empleades, així com entre els qui visiten totes les dependències municipals.