Alfafar instal·la un nou punt wifi públic i gratuït en Benestar Social

Connect on Linked in

La instal·lació d’aquest nou punt wifi públic i gratuït s’emmarca en els diferents compromisos de l’Ajuntament dins de la seua Carta de Serveis.

Aquest nou punt públic i gratuït se suma als ja existents en el Mercat Municipal i en les sales d’espera del Servei d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament i del Barri Orba.

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la seua àrea de Noves Tecnologies, ha instal·lat en l’espai de Benestar Social del consistori un nou punt wifi gratuït i lliure per als veïns i veïnes d’Alfafar que necessiten utilitzar-ho.

Aquesta acció s’emmarca en la Carta de Serveis de l’Ajuntament, on existeixen diferents compromisos amb la ciutadania com el d’instal·lar punts wifi en els diferents edificis municipals.



Aquest nou punt se suma als tres ja existents a Alfafar situats en el Mercat Municipal i en les sales d’espera del Servei d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament i del Barri Orba.



Es tracta d’una connexió directa a internet sense necessitat d’una clau per a accedir a aquesta xarxa. Aquesta nova instal·lació és gràcies al desenvolupament de la xarxa sense fil implantada per l’Ajuntament d’Alfafar, una xarxa que permet donar suport a les i els usuaris per a oferir un servei a la ciutadania de manera gratuïta. La connexió es produeix sota les condicions marcades per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), limitant la velocitat d’accés, però d’una manera òptima per a poder gaudir des de qualsevol dispositiu amb accés a wifi.



Amb l’objectiu de millorar els diferents serveis que presta l’Ajuntament, des de l’àrea de Noves Tecnologies es continua treballant i apostant per facilitar i millorar la qualitat de vida dels i les alfafarenses.