Alfafar invertirà més de 240.000 euros en 2020 per a modernitzar l’administració

L’Ajuntament d’Alfafar invertirà en el pressupost de 2020 més de 240.000 euros per a modernitzar l’administració. Aquesta inversió se centrarà principalment en l’adquisició de nous programes informàtics per a actualitzar les àrees de l’Ajuntament a l’expedient electrònic amb l’objectiu de millorar la relació de la ciutadania amb el consistori de manera electrònica, així com agilitar el tràmit dels expedients interns.



Aquesta nova implantació, es donarà en els departaments d’Economia, sobretot en la recaptació i inspecció, en el departament de Personal, en el de Benestar Social i en el d’Administració general.



Un dels aspectes principals dels mateixos és la integració de tots els expedients en un únic, a més d’agilitar la connexió entre diversos programes informàtics, la qual cosa repercutirà en una major agilitat a l’hora de resoldre’ls.



A més d’aquesta inversió, l’Ajuntament d’Alfafar continua apostant pel procés d’adaptació a les noves realitats tecnològiques, i l’adaptació de l’administració a l’expedient electrònic en totes les àrees de l’Ajuntament. Amb això, es continua invertint en el manteniment i actualització dels programes tant nous com els ja existents, i en la formació del personal del consistori per al seu correcte ús.