Alfafar lidera el reciclatge a la comarca

L’Ajuntament d’Alfafar encapçala els municipis de la comarca de l’Horta Sud en reciclatge de paper i plàstic en 2019 per habitant. A més, des de la regidoria de Medi Ambient, ha recollit 210 quilos de piles i bombetes entre els mesos de febrer a abril de 2020 en els punts nets del municipi.

Segons les dades publicades per Ecoembes i recopilats per la Mancomunitat Horta Sud, la ciutadania d’Alfafar és la que més quilos recicla per habitant en plàstic i paper. L’any 2019 es van reciclar 19,6kg per habitant de plàstic, a més de 17,2kg per habitant de paper. Això suposa que Alfafar està 8 punts per damunt de la mitjana de reciclatge de plàstic de la comarca (11,3kg/habitant) i més de 6 punts per damunt de la mitjana de paper (10,9kg/habitant).

Addicionalment, s’han recollit les dades de reciclatge de bombetes i piles dels mesos de febrer a abril de 2020. En total, s’han reciclat en els punts nets del municipi 210 quilos de bombetes i piles.

