Alfafar llança el programa ‘Bon dia’ d’acompanyament a majors

Aquest programa de contacte telefònic busca prestar un servei d’acompanyament a aquelles persones majors d’Alfafar que viuen soles i es veuen més afectades pel confinament.



‘Bon dia’ són les paraules que tots esperem escoltar cada matí i que donaran inici a les converses, que començaran a realitzar-se a partir de demà dijous 16.



L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la regidoria de Benestar Social, ha posat en marxa el programa ‘Bon dia’ d’acompanyament telefònic a persones majors del municipi que viuen soles i es veuen més afectades pel confinament.



Aquesta iniciativa pretén establir un contacte habitual amb les persones més vulnerables, als qui més afecta la soledat no desitjada, i que no tenen a ningú per a fer-los companyia. Partint de les paraules que tots esperem escoltar cada matí, ‘Bon dia’, l’equip pretén mantindre converses perquè els majors se senten acompanyats i puguen transmetre si tenen alguna necessitat.



A partir del pròxim dijous 16 començarà a implantar-se el programa amb un equip de treballadors de l’Ajuntament formats per a aquesta comesa. Les crides començaran a realitzar-se al grup de més de 85 anys que viuen soles, per a anar ampliant progressivament fins als 5 anys. En total s’espera atendre a al voltant de 1.014 veïns i veïnes d’Alfafar.

Aquesta iniciativa s’acull dins de la implantació de la Resolució de la

Conselleria d’Igualtat i Polítiques per la qual s’estableixen les directrius per a organitzar els serveis socials d’atenció primària amb motiu de l’estat d’alarma provocat per la pandèmia del covid-19.



El programa ‘Bon dia’ se suma a tota una sèrie d’iniciatives de reforç de Serveis socials, clau en la situació actual. Des de l’Ajuntament d’Alfafar s’ha reforçat el repartiment d’aliments a famílies vulnerables, tant aquelles beneficiàries del banc d’aliments, com per a aquelles famílies que han sigut ateses de primera necessitat per causes sobrevingudes.



En la mateixa línia, s’ha promogut la creació d’una targeta solidària per a aquelles famílies que no compten amb compte bancari, i s’han aprovat unes ajudes per a primeres necessitats derivades de la crisi sociosanitària provocada pel covid.



A més, gràcies a un equip de voluntaris, s’ha complementat el servei ‘Medicaments a casa’ pel qual el Col·legi Oficial de Farmacèutics envia, sota petició, els medicaments necessaris a les farmàcies del municipi, i aquest equip de voluntaris s’encarrega de fer-li’ls arribar a aquelles persones malaltes o en grups de risc.



Amb el projecte ‘Bon dia’ es complementa l’ampliació del programa d’Ajuda a domicili i els protocols de seguiment implementats a través del programa de teleassistència, “menjar a casa” i “medicaments a casa”.