Alfafar llança el projecte ‘Deixant petjada’ de sensibilització per al respecte i convivència amb animals

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

‘Deixant petjada’ està dirigit a la conscienciació de l’alumnat d’infantil i primària en el respecte i cura dels animals.



Aquest projecte s’emmarca dins de l’Estratègia Municipal de Promoció de Salut i Prevenció, com a continuïtat i compromís de les accions que es realitzen des de l’any 2012 amb la Fira Pro-Adopt.



L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la regidoria de Sanitat, ha iniciat el projecte “Deixant petjada” per a la sensibilització i cura de les mascotes. L’acció, realitzada amb el suport de l’associació PRODA (Professionals per a la Defensa Animal), consisteix en una sèrie de tallers per a conscienciar a l’alumnat d’infantil i primària sobre la importància de cuidar a les mascotes.



Les activitats estan orientades a donar a conéixer les necessitats bàsiques i les cures que requereixen les mascotes, així com els drets i obligacions dels propietaris. De la mateixa manera, treballen el reconeixement i comprensió de les emocions dels animals.



La metodologia aplicada en “Deixant petjada” es basa en dinàmiques de grup, jocs i tècniques de ‘joc de rol’. Les sessions té una duració d’una hora i fomenten valors com l’empatia, l’autonomia personal o el respecte pels béns i llocs públics.



Aquests tallers pretenen sensibilitzar a l’alumnat sobre la responsabilitat que suposa tindre una mascota, ja que no es tracta d’un joguet o un regal, sinó que és un ésser viu que ha de cuidar-se i del qual han de responsabilitzar-se.



Els primers tallers s’han desenvolupat en el col·legi La Fila amb les classes de 3r i 4t de primària. En aquestes sessions l’alumnat de segon cicle de primària ha realitzat activitats, jocs i teatres per a conéixer les seues obligacions com a responsables de les mascotes, les cures que requereixen o les precaucions que han de prendre en trobar-se amb animals pel carrer.