Alfafar llança les ajudes a contractació i a la iniciativa emprenedora

Les ajudes a la contractació són de fins a 1.500 euros per contractacions indefinides en jornades completes.



El suport a la iniciativa emprenedora ascendeix als 2.000 euros per sol·licitant.

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de l’Agència de Desenvolupament Local (ADL), ha obert les convocatòries de subvencions per a l’ajuda a empreses i comerços per a la contractació de persones desocupades i, per a l’ajuda a la iniciativa emprenedora.

El termini de sol·licitud de totes dues ajudes s’inicia demà, 24 de novembre, i estarà obert fins al pròxim 23 de desembre, durant 30 dies naturals. La tramitació es realitzarà únicament de manera telemàtica a través de la seu electrònica.

Les bases reguladores i convocatòries es troben publicades en el Tauler d’anuncis de l’Ajuntament d’Alfafar.

Les ajudes a la contractació, d’una banda, estan dirigides a empreses i persones autònomes que hagen contractat persones desocupades d’Alfafar, durant el període comprés entre l’1 de gener de 2020 i el 30 de juny de 2021.

Aquesta subvenció ascendeix, en contractacions a jornada completa, fins als 1.500 euros per la modalitat indefinida, 1.000 euros en el cas de convertir contractes per a la formació i aprenentatge o pràctiques en indefinits i 700 euros per contractacions temporals d’almenys 6 mesos.

Per a les contractacions a temps parcial, d’almenys 20 hores setmanals, també es contempla la subvenció, amb la reducció proporcional de la quantia de l’ajuda.

En les ajudes a la iniciativa emprenedora, l’Ajuntament d’Alfafar destina fins a 2.000 euros per sol·licitant per a aportar un reforç a la inversió realitzada en els primers mesos d’inici de l’activitat, en concret per a les despeses realitzades entre l’1 de gener de 2021 i l’11 de novembre de 2021.

Aquestes ajudes serveixen per a cobrir despeses com el de constitució, inversions en concepte d’arrendament del local comercial, pagaments per subministraments i quotes a la seguretat social com a persona treballadora autònoma, entre altres despeses vinculades a l’activitat.

Amb aquestes convocatòries, l’Ajuntament d’Alfafar reforça el seu compromís amb el foment de l’activitat econòmica en el municipi i la millora de l’ocupabilitat.