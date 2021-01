Alfafar, Llocnou, Sedaví, Benetússer i Massanassa sol·liciten mitjans personals i materials per a controlar els accessos al nucli poblacional

Print This Post

Se sol·liciten efectius de la policia autonòmica que controlen les estacions de tren i les parades d’autobusos



Els municipis d’Alfafar, Sedaví, Llocnou de la Corona, Massanassa i Benetússer afectats per la resolució de 6 de gener de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública que limita l’entrada i eixida del nucli poblacional format per les cinc localitats ha sol·licitat a la Generalitat mitjans personals i materials per a controlar els accessos a l’àrea confinada.

En concret, s’ha instat que la Generalitat pose a la disposició del Centre de Coordinació Intermunicipal creat per a dirigir les operacions en la zona efectius de la policia autonòmica que controlen les estacions de tren i les parades d’autobusos.

A més, s’ha requerit barreres tipus Nova Jersey i senyalització lumínica per a tallar al trànsit tots els accessos al nucli poblacional afectat pel confinament.

En la reunió del Centre de Coordinació Intermunicipal celebrat aquest matí s’ha realitzat una valoració del primer cap de setmana de tancament perimetral de la zona.

Durant els últims dos dies s’han detectat algunes deficiències sobretot en les zones comercials d’Alfafar, Sedaví i Massanassa. Per això, els alcaldes i alcaldesses han decidit sol·licitar més mitjans perquè el control de les entrades i eixides del nucli poblacional siga més efectiu.

Els membres del Centre de Coordinació Intermunicipal han volgut insistir a apel·lar a la responsabilitat individual de les persones. Es recorda de nou a la ciutadania que els únics motius per a eixir o entrar en la zona són el retorn a la residència familiar, l’assistència a menors, dependents i/o persones majors, obligacions laborals i assistències a centres mèdics o educatius. I que estàs excepcions hauran de ser justificades. També es recalca que tota la zona comercial està tancada per als no residents a Alfafar, Sedaví, Llocnou de la Corona, Massanassa i Benetússer.

Els cinc consistoris han formalitzat aquest matí la creació d’un Centre de Coordinació Operativa Intermunicipal com a òrgan d’actuació de les accions que han de desenvolupar-se en el nucli poblacional, tant en fase de preemergència com d’emergència. El centre està format pels cinc alcaldes i alcaldesses, per les prefectures de les respectives policies locals i pel cap del lloc principal de zona Alfafar-Catarroja de la Guàrdia Civil.