Alfafar mostra el seu inequívoc suport a la Policia Local en la seua labor pel compliment de la llei

Juan Ramón Adsuara destaca el civisme del municipi alhora que manté la seua fermesa davant qualsevol pertorbació de l’ordre públic.

El consistori ha fet pública la seua postura després de la difusió en xarxes socials d’un vídeo que mostra una agressió a un membre de la Policia Local.

L’Ajuntament d’Alfafar ha fet públic el seu suport a la Policia Local del municipi en la seua labor pel compliment de la llei. El consistori va llançar anit un comunicat fent pública la seua postura després de la difusió en xarxes socials d’un vídeo que mostra l’agressió a un membre de la Policia Local d’Alfafar.

L’alcalde, Juan Ramón Adsuara, ha volgut destacar el civisme de la població del municipi: “Es tracta d’un fet aïllat que no representa a la joventut d’Alfafar, en deu anys no he viscut una situació similar”. Adsuara també ha volgut remarcar la seua fermesa: “cal ser categòrics i tallar d’arrel qualsevol objecte que siga motiu de pertorbació de l’ordre públic d’Alfafar, som una societat tranquil·la que aposta per la concòrdia i la convivència”.

Els veïns i veïnes del municipi han mostrat el seu suport i agraïment a la Policia local per la seua presència i actuació enfront d’una situació que protagonitza una minoria i que pertorbava el descans i tranquil·litat de les persones.