Alfafar organitza el Túnel del Terror en el Espai Jove

El Espai Jove d’Alfafar acull aquesta activitat que inclou pintacaras i jocs aquesta nit amb motiu de la celebració d’Halloween.



L’activitat, organitzada amb la col·laboració d’un grup de joves, estarà oberta a tots els públics de 19.30 a 21.30 i estarà dirigida a joves de 12 i 30 anys de 22.30 fins a la 1.30.

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la seua àrea de Joventut, se suma a la celebració d’Halloween aquest dijous 31 d’octubre amb un nou Túnel del Terror organitzat amb la col·laboració d’un grup de joves.

A partir de les 19.30 hores, donarà principi en l’Espai Jove la vesprada de terror amb la primera passada per a tots els públics del túnel que la seua temàtica i ambientació enguany serà Txernòbil. Així, es precisarà de valents experts que tracten de desactivar el reactor per a evitar una nova catàstrofe natural.

A més de gaudir amb l’ambientació i amb el joc que s’ha preparat des de l’Espai Jove, l’activitat, que s’allargarà fins a les 21.30 h., comptarà amb la presència d’un pintacaras per a totes i tots els joves que vulguen maquillar-se de manera terrorífica.

Posteriorment, entre les 22.30 i la 01.30 tindrà lloc la segona passada del Túnel de Terror, aquesta vegada només per a joves de 12 i 30 anys. D’aquesta forma, l’Espai Jove de l’Ajuntament d’Alfafar posa a disposició un espai d’oci per a tots aquells que vulguen gaudir de la nit més terrorífica de l’any amb activitats per a tota la família.