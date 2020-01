Alfafar organitza una conferència sobre l’explotació sexual femenina

Print This Post

La xarrada, titulada “Com viure sense violència sexual entre la pornografia i la prostitució”, la impartirà aquesta vesprada Amelia

Tinagus, una supervivent d’una xarxa de tràfic.



La conferència se celebrarà hui a les 18.30h a la sala Ventura Alabau (carrer Julio Colomer, 6) d’Alfafar.

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la seua regidoria d’Igualtat, organitza aquesta vesprada la conferència “Com viure sense violència sexual entre la pornografia i la prostitució”, impartida per Amelia Tinagus, una supervivent d’una xarxa de tràfic.

La xarrada, que se celebrarà a les 18.30h a la sala Ventura Alabau (carrer Julio Colomer, 6), se centrarà en l’explotació de la sexualitat femenina que s’ha convertit en una de les indústries més puixants a nivell mundial.

A través d’aquesta mena d’iniciatives, l’Ajuntament ofereix a la ciutadania la possibilitat de participar en un variat programa amb el qual pretén sensibilitzar de la corresponsabilitat en l’eliminació de la violència de gènere. Actuacions com els tallers anuals per a implicar les dones en l’esfera social i cultural d’Alfafar, el servei d’atenció jurídica i integral a la disposició de les dones que pateixen o han patit violència de gènere, el club de lectura feminista o aquest tipus de xarrades són algunes de les actuacions que es realitzen seguint la política ferma de l’Ajuntament d’Alfafar per a erradicar conductes masclistes i aconseguir una igualtat efectiva en tots els àmbits.