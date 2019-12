Alfafar organitza una variada programació nadalenca

Connect on Linked in

Les activitats nadalenques se celebraran des del dissabte 14 de desembre i fins al diumenge 5 de gener.



Tallers, espectacles infantils, vetlades per a la tercera edat, la festa de Cap d’any o la cavalcada dels Reis Mags seran alguns dels plats forts per a enguany.



L’Ajuntament d’Alfafar organitza, un any més, una sèrie d’activitats nadalenques dirigides a tots els públics. Així, les regidories de Cultura, Joventut, Mercats, Comerç i Igualtat han treballat conjuntament per a dissenyar i organitzar una programació variada que començarà el 14 de desembre i finalitzarà el 5 de gener.



Les activitats començaran amb el concurs de pesebres de les falles i el primer cap de setmana arrancarà amb una agenda molt estreta amb la qual els veïns i veïnes d’Alfafar podran gaudir d’una exhibició de ball per part d’Alfafar Balla Danses i la rondalla Sota de Bassi, del mercat nadalenc solidari i del concert de Nadal de l’orquestra Pols i Pua Celia Giner juntament amb el Cor d’Alfafar.



La setmana del 16 de desembre començarà amb un taller de maquillatge, seguit d’actuacions musicals en el Centre Municipal de Majors, teatre amb el musical “La Vida és Bella”, tallers de dolços nadalencs o una vetlada per a la tercera edat amb les actuacions de Carlos Barfi i Mariló Salas. El dissabte 21 al migdia es durà a terme la campanya per a la promoció de joguets no sexistes i no violents a més de tallers i sortejos en el Mercat Municipal i el certamen de nadales. El diumenge hi haurà un passeig de Nadal i concerts del Centre Instructiu Musical d’Alfafar (CIM) i l’Agrupació Musical Orba (AMO).



La setmana del 24 al 29, i aprofitant que els i les escolars estan gaudint de les seues vacances nadalenques, es concentra la major oferta d’activitats per als més joves amb activitats infantils, tallers, espectacles infantils, curs d’aquarel·la per a menors d’entre 5 i 16 anys, cinema infantil o el torneig de futbol solidari “Cap xiquet ni xiqueta sense joguet”.



A més, un dels actes centrals d’aquesta festivitat serà l’organitzat per a la nit del 31 de desembre, dia en què els i les alfafarenses acomiadaran el nou any i celebraran amb fraternitat l’arribada del 2020 en la festa de cap d’any.



L’última setmana de la programació de nadal arrancarà el dia 2 amb el taller d’elaboració de pots de Nadal, els espectacles infantils “Cantant i la màgia per davant”, Animagic, el nadal d’Álex i Festa Clown. Una sèrie d’activitats que tindran el seu colofó i punt i final amb la visita dels patges dels Reis Mags i en la tradicional Cavalcada dels Reis Mags pels carrers del municipi el dia 5 de gener.



Amb aquesta programació, l’Ajuntament vol celebrar unes festes de Nadal donant el protagonisme a la ciutadania d’Alfafar i, especialment, als més xicotets i xicotetes del municipi.