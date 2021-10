Alfafar participa en l’intercanvi juvenil del programa Erasmus+

Print This Post

Quatre joves alfafarenses han estat durant huit dies en Le Bacarès (França) dins del programa EXILIE.



Aquesta edició ha tingut com a objectiu conscienciar a la joventut sobre la immigració per a lluitar contra l’exclusió social.

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la regidoria de Joventut, ha organitzat la participació en el programa d’intercanvi juvenil “Encourager l’expression dónes jeunes sud la migration at l’exclusion (EXILIE)”, dins de l’acció Erasmus+, de quatre joves alfafarenses.

Entre els dies 22 i 31 de setembre Le Bacarès (França) va acollir aquest programa d’intercanvi juvenil, l’objectiu del qual era conscienciar als joves sobre la immigració per a lluitar contra l’exclusió social i els drets humans. A més, també s’ha treballat a promoure i introduir una reflexió sobre la interculturalitat i la llibertat de moviment, sensibilitzar a la joventut sobre la nostra herència d’immigració i els problemes d’immigració actuals, animar al grup a intercanviar experiències sobre l’exclusió i experimentar noves eines i mètodes per a compartir la seua experiència entre els seus parells.

Les quatre persones participants han pogut compartir l’experiència amb altres països, com ara: Itàlia, Bielorússia, França i Turquia. Això els ha permés enriquit el seu aprenentatge al llarg de la seua estada a França, compartint experiències i culturals diferents.

Amb aquesta acció, l’Ajuntament d’Alfafar continua la seua labor en el foment i facilitació dels processos d’emancipació, autonomia i formació, secundant així l’accés a la mobilitat internacional de les persones joves d’Alfafar.

Per això, des de la regidoria de Joventut s’aposta per seguir amb la implementació en la participació en Projectes Europeus i intercanvis juvenils a través dels programes d’Erasmus+. Aquelles persones que vulguen conéixer les oportunitats que ofereix Europa, poden acudir a l’Espai Jove per a informar-se.